Tudi letos izvedli akcijo Smrečica za vaš dom

25.12.2018 | 12:15

Razdeljevanje smrečic (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Na današnji božični dan številne domove po svetu krasijo okrašene smrečice. Da imajo nekateri v Kočevju tudi letos naravne in na legalen način pridobljene smrečice, pa so poskrbeli kočevski gozdarji. Gozdarsko društvo Medved je namreč v sodelovanju z delavci OE ZGS Kočevje in občino Kočevje tudi letos izpeljalo akcijo Smrečica za vaš dom.

Razdeljevanje smrečic, s katerimi kočevski gozdarji občanom kočevske občine omogočajo, da imajo lahko v božično – novoletnem času v svojih domovih na legalen način pridobljene novoletne smrečice, je potekalo pretekli četrtek na Tržnici Kočevje. »Lani smo imeli 70 smrečic, a jih je še nekaj ostalo, letos pa se bojimo, da jih ne bo dovolj za vse,« je še tekom akcije povedala Mateja Žvab iz Zadruge Zakladi Kočevske, ki skrbi za delo kočevske tržnice. In to kljub temu, da so letos, kot je povedal v imenu organizatorja akcije Smrečica za vaš dom Zoran Bitorajc, pripeljali 100 smrečic. Zanimanje je namreč letos, kot so ugotavljali tudi čakajoči v vrsti na smrečice, očitno preseglo pričakovanja organizatorja akcije.

Kočevski gozdarji izvajajo akcijo, katere namen je spodbujanje uporabe naravnih smrečic in obenem opozarjanje na z zakonom predpisan način pridobivanja smrečic, kar pomeni: s soglasjem lastnikov gozdov, izstavljeno odločbo Zavoda za gozdove in s strokovnim izborom – odkazilom, že vse od leta 2005 in občani kočevske občine so se že navadili, da vsako leto brezplačno dobijo smrečico. Akcije niso izvedli le leta 2008 zaradi slabih izkušenj, ki so jih imeli leto poprej, saj so se ob razdeljevanju smrečic takrat še na odprtem, na mestni ploščadi, ljudje prerivali in zaradi smrečic prerekali.

Akcijo, ki so jo iz mestne ploščadi kasneje preselili na Marof, od odprtja Tržnice Kočevje pa poteka na tržnici, so ponovno poskusno uvedli leta 2009, vse od tedaj pa razdeljevanje smrečic poteka mirno. Zato pa so tudi gozdarji akcijo izpeljali tudi lani, čeprav so sicer sprva razmišljali, da je zaradi vetroloma, ki je decembra lani močno prizadel kočevske gozdove, ne bi izpeljali.

Gozdarji sekajo smrečice, ki jih brezplačno razdeljujejo Kočevcem, v zaščitnem pasu cest, pod daljnovodi in tam, kjer so smrečice tako goste, da jih je potrebno redčiti, saj sicer vse ne bi obstale. Takšna sečnja, za katero gozdarji pridobijo vsa potrebna dovoljenja, pa ne samo, da je zakonita, ampak je ne glede na karkoli drugega tudi boljša, kot da gredo ljudje sami v gozd in si posekajo smrečico, kot se je to počelo včasih in kot nekateri to, žal, še vedno delajo. Prav to, da tega ne bi več počeli, pa je bil na samem začetku uvedbe akcije Smrečica za vaš dom tudi eden izmed pomembnejših namenov akcije.

M. L.-S.

