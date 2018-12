Slovenski božič v Željnskih jamah

25.12.2018 | 13:30

Vokalna skupina Cantate Domino

Kočevje - Kočevska vokalna skupina Cantate Domino bo imela jutri, na štefanovo, v Željnskih jamah svoj božični koncert. V naravnem okolju kraške jame pri Željnah so imeli člani skupine svoj prvi božični nastop že lani, po lanskoletnem uspešnem nastopu pa bodo letos ponovno izvedli kantato Slovenski božič.

Skupino Cantate Domine bo pri izvedli glasbenega dela skladatelja, po rodu Belokranjca, Matije Tomca iz leta 1938, napisano za mešani zbor, sedem solistov in orgle, tudi letos na klavirju spremljala pianistka Nina Skebe.

Koncert je posvečen 200-letnici pesmi Sveta noč (Stille Nacht), ki je bila prvič izvedena v cerkvi sv. Nikolaja, ki se danes imenuje kapela Svete noči, 24. decembra 1818 v vasi Oberndorf blizu Salzburga. Besedilo zanjo je leta 1816 - v času vojne in težkih časov v Napoleonovi Evropi - napisal duhovnik Joseph Mohr v Salzburgu, glasbo pa dve leti kasneje njegov prijatelj iz bližnje vasi, organist in zborovodja Franz Xaver Gruber.

Za obisk koncerta bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz iz Kočevja, ki bo iz centralne postaje odpeljal ob 17. uri in se vračal ob 20. uri. Od parkirišča pri baru Valerija v Željnah bodo obiskovalce do jam, ki bodo deloma osvetljene, tudi letos spremljali krajani, za 15 minutno nezahtevno peš hojo do jam pa priporočajo, naj obiskovalci prinesejo bakle ali svetilke.

Vstopnine ni, po koncertu pa bodo vaščani Željn udeležencem pogreli s čajem in kuhanim vinom.

M. L.-S.