Poplavilo stanovanjski objekt

25.12.2018 | 19:20

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 9.08 so gasilci PGD Raka in PGE Krško v naselju Raka, občina Krško, zaradi okvare na vodovodni cevi izčrpali vodo iz stanovanjskega objekta in pomagali pri iznosu opreme iz objekta.

M. L.-S.