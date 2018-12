Danes goduje sv. Štefan - 160. blagoslov konj v Dolnji Stari vasi

26.12.2018 | 07:25

Danes dopoldne bo blagoslov konj potekal tudi v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju.

Dolenja Stara vas - Na godovni dan sv. Štefana, 26. decembra, so že od nekdaj potekala tradicionalna žegnanja konj, saj je ta svetnik, ki ga krščanska Cerkev slavi kot prvega mučenca, med drugim tudi zaščitnik konj.

V šentjernejskem koncu so še posebej ponosni, da v Dolenji Stari vasi beležijo najstarejše takšno žegnanje v Sloveniji in letos bo že 160. po vrsti. Običaj ljudje niso opustili niti med vojnama, čeprav so takrat prireditev pripravili v manjšem obsegu in včasih tudi naskrivaj.

Letošnje žegnanje, ki sta ga pripravila Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Stara vas in Občina Šentjernej, in na katerem se bo gotovo kot vedno zbralo preko 150 konjenikov, se bo pričelo z zborom ob 9. uri na hipodromu, od tam pa se bo povorka ob 9.30 ob spremljavi šentjernejskega pihalnega orkestra skozi Šentjernej odpravila proti cerkvi sv. Frančiška Ksaverja, ki so jo v Dolenji Stari vasi sredi 18. stoletja sezidali na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana.

Konji gredo skozi vas do hribčka s cerkvico sv. Frančička Ksaverja.

Tu bo ob 10. uri najprej blagoslov konj in nato sv. maša, ki jo bo daroval šentjernejski župnik g. Anton Trpin. Konjenikom in njihovim konjem bo zaželel zdravja v prihodnjem letu, vsem obiskovalcem pa gotovo voščil tudi ob dnevu samostojnosti in neodvisnosti.

Konje bodo danes, ob blagoslavljali še v Gorenjih Sušicah pri Dolenjskih Toplicah, v Semiču, Šentrupertu na Dolenjskem, Goriški vasi pri Škocjanu, v Štefanu pri Trebnjem, v Kapelah, Pišecah, na Vidmu v Dobrepolju itd.

Besedilo in foto: L. Markelj