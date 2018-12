S Cesarjevimi novimi oblačili navdušili mlade in starejše

Šentjernejski osnovnošolci so navdušili z gledališko predstavo.

Skupinska slika ob koncu z režiserko Lucijo Kuntarič. Aplavz je bil najlepša nagrada za ves trud.

Šentjernej - Za lep kulturni dogodek je v prazničnem času znova poskrbela OŠ Šentjernej. Gledališki skupini Cukrčki in Dio Leo, plesalci ter glasbeniki so pripravili predstavo po motivih pravljice H. C. Andersena Cesarjeva nova oblačila ali Če bi bili odkriti drug z drugim, bi bili vsi na boljšem.

Predstavo, v kateri je sodelovalo sto učencev od 1. do 9. razreda, je režirala Lucija Kuntarič, za glasbo je poskrbela Silvija Švelc, koreografijo pa je pripravila Dušanka Požgaj.

S hudomušno igro so nastopajoči gledalcem predočili brezčasna vprašanja o človeški iskrenosti, ki so iz ust mladih zvenela še posebej prepričljivo in nezlagano. Aplavz seveda ni izostal.

Pred večerno predstavo za odrasle sta zbrane nagovorila ravnateljica šole Renata Zupanc Grom in šentjernejski župan Radko Luzar. Oba sta poudarila pomen vrednot, kot so iskrenost, zaupanje, spoštovanje, pa tudi zavezanost skupnemu cilju in pogumen pogled v prihodnost. Uspešne so samo take skupnosti, pa naj bodo to družina, šolski razred, delovna organizacija ... in narod. To smo Slovenci preizkusili na plebiscitu o samostojnosti, na katerem je od 93 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje o samostojnosti in neodvisnosti okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno. Tako se začela osamosvojitev Slovenije. Zastave ob dnevu samostojnosti in enotnosti naj zato pokažejo naš ponos, da smo svobodni državljani samostojne države Republike Slovenije, sta poudarila govorca.

Predstava o cesarjevih novih oblačilih pa je v decembrskih dneh nasploh odmevala na šoli. O cesarju, ministrih, sleparjih, komornikih, ljudstvu iz Andersenove pravljice je govorila vsa šola. Učenci so pisali sodobne pravljice, razmišljali o iskrenosti, hinavščini, si zastavljali vprašanja o sebi in bližnjih , predvsem pa so se trudili umakniti bleščanju prazničnih luči, igrani veselosti z ekranov ter množici površnih stiskov rok in objemov.

L. Markelj, foto: OŠ Šentjernej