Štefanovo na Gorenjih Sušicah

26.12.2018 | 13:20

Danes dopoldan je blagoslov konj potekal tudi v Gorenjih Sušicah.

Star običaj je pritegnil kar precej ljudi.

Gorenje Sušice - Ob današnjem godu sv. Štefana, zavetnika konj, ki ga krščanska Cerkev slavi kot prvega mučenca, so ponekod na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in drugje po državi pripravili blagoslov konj. Potekal je tudi na Gorenjih Sušicah v občini Dolenjske Toplice, kjer se je pri podružnični cerkvi sv. Roka zbralo okoli 30 konjenikov.

»Ta dan nam konjerejcem veliko pomeni. Blagoslova se udeležujemo, da se priporočimo za zdravje konja in tudi nas samih,« je povedal Jože Gorše iz Podturna, ki ima doma pet konj. Domine Zupančič je bo tem dodala, da štefanovo za marsikoga predstavlja nagrado za celoletno delo s konji. »Pridemo po blagoslov, da bo sreča, za varno ježo, za zdravje konj in tudi nas.« Konje je blagoslovil domači župnik Dušan Kožuh, ki je imel pred tem v cerkvi sv. Roka tudi mašo.

Topliški župan Franc Vovk je vsakemu gospodarju izročil blagoslovljeno spominsko medaljo in vrečko soli, za vse obiskovalce tega starega običaja v tem delu Dolenjske pa so poskrbeli tudi z okrepčilom.

Sv. Štefan je bil jeruzalemski diakon, ki so ga zaradi oznanjanja krščanske vere obsodili na smrt s kamenjanjem, za zavetnika konj in živine na splošno pa so ga v srednji in severni Evropi razglasili, ker je nadomestil neko pogansko božanstvo, ki je indoevropskim ljudstvom varovalo konje ter živino.

Po legendi naj bi sv. Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je, kot je v Prazničnem letu Slovencev zapisal etnolog Niko Kuret, v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji. Blagoslov konj ob njegovem godovanju prvič omenja nek rokopis iz Trierja v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obredu v Nevljah pri Kamniku in na Kranjskem prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija