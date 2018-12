V Semiču že po tradiciji blagoslovili konje

26.12.2018 | 17:45

Konje in njihove lastnike je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek.

Semič - Na trgu pred semiško cerkvijo sv. Štefana že vrsto let pripravljajo 26. decembra blagoslov konj in njihovih lastnikov ter soli. Tako je semiški župnik Luka Zidanšek storil tudi letos. Obred si je v lepem vremenu ogledala množica ljudi.

Žegnanje konj na god sv. Štefana so v Semiču združili s slovesnostjo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob tej priložnosti je spregovorila semiška županja Polona Kambič, ki je spomnila na dogodke pred 28 leti, ko so v slovenski skupščini uradno razglasili rezultate plebiscita za samostojno državo, za katero smo Slovenci glasovali tri dni prej.

Po blagoslovu in slovesnosti, na kateri je pel moški pevski zbor sv. Štefana, so se ljudje razkropili med stojnicami na sejmu, ki so ga pripravili na Štefanovem trgu.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija