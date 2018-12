Izredno velik obisk jaslic v kraški jami

26.12.2018 | 18:30

V Judovski hiši pripravljajo jaslice peto leto zapored.

Stranska vas - Člani Športnega društva Stranska vas pri Semiču so leta 2014 pripravili prve jaslice v paleolitski kraški jami Judovska hiša v bregu nad reko Krupo, nedaleč od Perovega mlina. Gre za jamo, ki jo je v apnencu izdolbla predhodnica Krupe in je bila občasno poseljena že v starejši kameni dobi. Jama pa je bila obiskana tudi v mlajši kameni in bakreni dobi, torej okrog 5.000 do okrog 3.000 let pr.n.št. Prvič so postavili jaslice bolj poskusno, a ker je bil odziv obiskovalcev izredno dober, so s pripravo jaslic nadaljevali. Vsa leta se je obisk le še povečeval in letos pričakujejo, da bo rekorden.

Poleg blagoslova jaslic dodajajo tudi vedno več kulturnega programa. Tako je danes popoldne nastopil mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič, jutri pa bodo zaigrali Adlešiški tamburaši. Jaslice, ki so edine znane jaslice na prostem v Beli krajini, so bile namreč na ogled včeraj in danes, lahko pa si jih ogledate še jutri od 12. do 20. ure.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

