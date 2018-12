Oživljanje neuspešno; tudi pogrešanega niso našli

27.12.2018 | 07:00

Včeraj ob 13.51 uri so v Kolenči vasi, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm in Struge nenadno oboleli osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in ZD Ivančna Gorica. Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

Iskalna akcija neuspešna

Od 19.48 ure v zavodu Prizma v Ponikvah, občina Dobrepolje, so sinoči pogrešali varovanca. Policije je sprožila iskalno akcijo. V pomoč pri iskanju so bili aktivirani tudi gasilci iz PGD Zdenska vas, Videm, Mala Ilova Gora in Velika Ilova Gora. Iskali so na širšem območju od Ponikev v smeri Male in Velike Ilove gore v občinah Dobrepolje in Grosuplje. Z iskanjem so v jutranjih urah prekinili. Osebe niso našli.

Dimniška požara

Ob 14.22 so v naselju Predole v občini Grosuplje gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Račna, Čušperk in Grosuplje so goreče saje pogasili, dimnik pa očistili in pregledali.

Ob 17.46 so v naselju Veliko Mlačevo v občini Grosuplje gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliko in Malo Mlačevo, Zagradec, Gatina in Grosuplje so goreče saje pogasili, dimnik pa očistili in pregledali.

Pomoč helikopterja

Včeraj ob 8.15 je v Dobovi, občina Brežice, nenadno obolela oseba. Oskrbeli so jo reševalci NMP Brežice. Posredovala je tudi ekipa HNMP Maribor in helikopter SV. Obolela oseba je bila prepeljana v UKC Ljubljana.

Zagorelo v motorju

Minulo noč ob 00.22 uri je na avtocestnem počivališču Dul v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem zagorelo v predelu motorja na osebnem vozilu. Voznik in policisti so pogasili požar pred prihodom gasilcev PGD Trebnje. Ti so odklopili akumulator in pregledali predel motorja s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POČIVALIŠČE DUL in TP KURJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.