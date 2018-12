Pogrešanega našli živega

27.12.2018 | 07:20

Poročali smo, da se je iskalna akcija pogrešanega varovanca, ki so jo na območju zavoda Prizma v Ponikvah začeli sinoči, ponoči končala neuspešno. Davi ob šestih so iskalno akcijo spet zagnali in tokrat na uspeh niso čakali prav dolgo - policija je tako že preklicala iskanje pogrešanega 50-letnega Antona Veneta, saj so ga živega našli zjutraj na območju Male Ilove gore. Iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in lovci, je torej potekala od srede zvečer vse do 3. ure davi, ko so jo zaradi varnosti prekinili, nadaljevali pa okoli 6. ure, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kmalu nato je občan na območju Male Ilove gore našel iskano osebo in o tem obvestil pristojne.

Policija se vsem, ki so sodelovali v iskanju, zahvaljuje. Prav tako gre zahvala tudi medijem in občanom, ki so posredovali potrebne podatke, da so pogrešanega našli živega, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.