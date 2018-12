V Šentjerneju jo že imajo; Papež brez kolin; Nekdanji župan ne more biti svetnik; Prvi sneg novo presenečenje

27.12.2018 | 08:30

V Šentjerneju jo že imajo. Afero. Predvolilni boj se je tam namreč sprevrgel v povolilnega. Pred dnevi so šentjernejskemu občinskemu svetniku SLS neznanci na fasadi objektov napisali izdajalec, lopov. Ozadje tega nagnusnega dejanja je v novem Dolenjskem listu, zadnjem letošnjem temeljito raziskala in osvetlila novinarka Lidija Markelj, ki se je posvetila tudi zapletu v šentjernejskem občinskem svetu, ki svetniškega mandata ni potrdil nekdanjemu županu Francu Hudoklinu, ki pravi "Verjetno smo med 212 občinami v Sloveniji edina, ki ni potrdila svetnika. Zato jasno napovedujem tožbo proti občinskemu svetu in vse druge možne pravne postopke, če bo treba tudi na evropskem sodišču. Nekdo bo za to dejanje odgovarjal,"

Prvi sneg bo za marsikoga presenečenje. Za zimske cestne službe je prvi sneg že pregovorno presenečenje pa čeprav se ta nenavaden pojav zgodi sredi zime, a tokrat bo, vsaj v novomeški občini prvi sneg pripravil presenečenje predvsem tistim, do katerih vodijo ceste po zasebnih zemljiščih. Teh po novem zimske službe ne bodo več čistile. Nihče ne ve kje in katere vse so te ceste, v marsikaterem primeru niti lastniki ne. A bodo zvedeli najbrž kmalu. Novomeška občina je to objavila šele ta mesec in tam imajo tudi že rešitev - nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v last občine. Do koliko zemlje bo zdaj na ta način prišla občina?

Komaj ustoličeni novi prvi mož Žužemberka se je v Dolenjskem listu že znašel na strani črne kronike. Pa ni še nič ukradel. Njega so okradli. Dobesedno. Iz garaže so mu faloti odnesli koline. Ne samo meso, izginilo je vse od A do Ž, tudi noži in stroji za predelavo mesa, iz drugega prostora pa še nasoljeno šunko in pleče. Ne gre za to, da Papeževi zdaj ne bodo imeli kaj jesti, se bodo že nekako znašli, saj je konec koncev zdaj pri hiši tudi županska plača, a domače je le domače.

Vse to in še marsikaj, kar vas bo presenetilo vsaj tako kot prvi sneg - v novem Dolenjskem listu.

Komentarji (1) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni True Truic To je zdaj Mac Grobarjeva privat prčija/občina z vsemi pohlevnimi, 65% ovčicami vred ....kmalu boste morali plačat davk za hojo po ploščicah Gl. trga. Nič ni zastojn, privatno je najdražje tako kot bo hoja po gl.trgu.hahahahaha.. jb vas MacGrobar company v glavo- 65%. Srečno 2019.:)