Državne štipendije za dijake in študente

27.12.2018 | 12:05

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Do državne štipendije bodo od 1. januarja dalje upravičeni tudi študenti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evrov, do sedaj je cenzus znašal 576,89 evrov. Do državne štipendije bo tako upravičenih okoli 8.500 dijakov oziroma študentov več. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozivajo študente in dijake, da preverijo, ali so zaradi novih sprememb postali upravičenci do prejemanja državne štipendije.

Vlagatelji, ki do sedaj niso bili upravičeni do štipendije (torej prihodek med 576,89 in 659,30 evri), morajo, da bi štipendijo prejeli že z januarjem, vlogo oddati še v mesecu decembru. Vloge morajo vložiti tudi tisti, ki jim je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa kot tudi vlagatelji, ki jim državna štipendija v študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa, so sporočili iz SOŠ-a.

Pri tem so opozorili, da centri za socialno delo o upravičenosti do štipendije ne bodo odločali po uradni dolžnosti, ampak samo na podlagi vloge.

M. Ž.