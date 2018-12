Zaključek 8. dobrodelne akcije za živali

27.12.2018 | 09:15

Brežice - Na Osnovni šoli Brežice smo v začetku novembra pričeli z dobrodelno akcijo za dobrobit brezdomnih živali iz Zavetišča za male živali Brežice. Več kot 150 učencev, večinoma z razredne stopnje, je v šolsko knjižnico pridno prinašalo hrano, odeje, brisače in blazine za pse in mačke.

V petek, 14. decembra, smo zbrano predali zavetišču. Učence donatorje sta v večnamenskem prostoru nagovorila pomočnica ravnateljice, Mileva Kralj Buzeti, in vodja zavetišča, Boštjan Barbič. Učencem in staršem sta se zahvalila za velik odziv, saj se je v akcijo vključila skoraj petina učencev. Pohvalila sta njihovo skrb, prijaznost in čut za živali v stiski. Vodja zavetišča je na kratko predstavil delo v zavetišču in ob tej priložnosti odgovoril tudi na vprašanja, ki so jih zastavili učenci. Bil je zelo vesel podarjenih stvari, učence pa je povabil, da zavetišče tudi obiščejo.

Lidija Geršak