Ansambel Norost zmagovalec novoletnega festivala narodnozabavne glasbe

27.12.2018 | 11:05

Nika, Anej in Nino so najbolj navdušili v Dolenjskih Toplicah.

Srebrnega termalčka je prejel Ansambel Roka Kastelca.

Strokovna komisija je za najbolj izviren nastop nagradila skupino Lenarti.

Dolenjske Toplice - Zmagovalec novoletnega festivala narodnozabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah je Ansambel Norost, ki je po ocenah članov strokovne žirije in glasov publike dosegel najvišje število točk. Srebrni termalček je župan Franc Vovk podelil Ansamblu Roka Kastelca, bronastega pa je prejel Ansambel Divja kri.

»Nismo pričakovali, da bomo zmagali. To je za nas veliko presenečenje ter spodbuda in zagon za naprej,« so dodali člani ansambla Nika, Anej in Nino, ki prihajajo iz okolice Maribora. Marca bo tri leta odkar skupaj pojejo, zlati termalček pa je zanje druga tovrstna nagrad, saj so letos na festivalu Graška Gora poje prejeli nagrado občinstva.

Posebno nagrado strokovne komisije je prejela skupina Pika na i, pokal za najboljše besedilo za skladbo Dve srci so domov odnesle članice Ansambla Frajerke, za najboljšo inštrumentalno izvedbo so nagradili Petovia Kvintet, nagrada za najbolj izviren nastop pa je šla v roke skupine Lenarti.

V nabito polni dvorani kulturno-kongresnega centra je vsak ansambel zaigral vsak dve skladbi, in sicer eno avtorsko ter eno iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Jaka Janc, Jože Skubic in Matej Kocjančič. »Skupine so pokazala, kar visoko stopnjo znanja. Ocenjevali smo avtorsko delo in potem tudi samo izvedbo. Osebno sem največ poudarka dal na besedilo skladbe in melodijo. Zmagovalci so bili nekaj posebnega, bili so markantni, uživajo v glasbi in navdušili so tudi tiste, ki zanje niso navijali,« je dejal Kocjančič, avtor številnih besedil skladb narodno-zabavne glasbe.

Festival v Dolenjskih Toplicah je v zadnjih letih postal dobra odskočna deska za vse nadebudne ansamble, ki še iščejo prostor na sceni slovenske narodnozabavne glasbe. Letos so pripravili že štirinajstega po vrsti, na njem pa je nastopilo 14 ansamblov: Livada, Vesela dolina, Divja kri, Ultima, Norost, Refren, Ansambel Roka Kastelca, Petovia kvintet, Hec, Strel, Skupina Lenarti, Frajerke, Prisrčniki in Pika na i.

Besedilo in fotografije: R. N.

