»Pred sto leti« na ETrŠ Brežice

27.12.2018 | 09:25

Šolski pevski zbor ETrŠ Brežice z zborovodkinjo Metko Lorger

Brežice - 21. decembra, zadnji šolski dan pred novoletnimi počitnicami, smo na Ekonomski in trgovski šoli preživeli zelo praznično. Začeli smo s poukom, nadaljevali pa v šolski avli, kjer je potekala praznična božična prireditev z naslovom Pred 100 leti.

Rdeča nit prireditve je bilo leto 1918 ter številni prelomni dogodki v tistem času: konec 1. svetovne vojne, Cankarjeva smrt, Maistrova akcija v Mariboru, nastanek Kraljevine SHS.... Mentor prireditve, profesor zgodovine Boris Ambrož, je iz naštetih stoletnic spletel zanimivo zgodbo, ki so jo skozi pripoved predstavile dijakinje Barbara Bajs, Jasmina Motoh in Klara Vodopivec.

Glasbeno točko je z lepo slovensko popevko izvedla Tanita Lipar. Za božično vzdušje je poskrbel šolski božični zborček dvajsetih dijakinj pod vodstvom profesorice glasbe Metke Lorger ter štiri prikupne Božičke (Barbara Bajs, Jasmina Motoh, Nina Lisec in Nasiha Žilić) s priložnostnimi darilci. Prireditev se je zaključila s prazničnim voščilom predsednika skupnosti dijakov Emraha Umihanića. Poudaril je, da je pred mesecem naša šola gostila številne vrstnike iz različnih šol na področju bivše Jugoslavije in da so ti mladi z začudenjem fotografirali vse pridobitve in ugodnosti ter materialne pogoje na naši šoli, ker jih oni žal nimajo. »Zavedajte se«, je dodal, »da ste na šoli, kjer je za nas dijake res poskrbljeno po najboljših močeh.« Dijaki, profesorji, upokojeni profesorji in člani sveta zavoda, ki so bili vabljeni na prireditev, so z bučnim aplavzom dali vedeti, da se tega zavedajo in da jim je res mar za šolo in pogoje, pod katerimi mladi fantje in dekleta, ki pridejo k nam, postajajo odrasli možje in žene, ko odhajajo.

Naj jim bo tudi med letošnjimi prazničnimi počitnicami lepo, veselo in sproščujoče, v primeru slabših ocen pa naj ta čas izkoristijo tudi za učenje.

Pa srečno, znanja, prijateljev in ljubezni polno novo leto 2019!

Tekst in foto: Metka Galič

Galerija