Popisani fasadi stavb občinskega svetnika: materialna škoda, strah...

27.12.2018 | 16:45

Pred dnevi šentjernejskemu občinskemu svetniku SLS iz Ledeče vasi neznanci popisali fasadi objektov.

Šentjernej - V predvolilnem času so pogosti primeri uničevanja plakatov, pa ne le z mečkanjem in odstranjevanjem, ampak s pisanjem raznih žaljivih opazk in besed čez fotografije političnih kandidatov. Večkrat neznanci neumestne grafite kracajo tudi po stenah stavb - javnih in zasebnih.

Takšen vandalizem je bilo ob nedavnih volitvah zaznati tudi v šentjernejski občini, ko so v kampanji uničevali plakate županskega kandidata Franca Hudoklina iz SLS. Zadeve je njegov volilni štab prijavil policiji, nepridipravov še niso odkrili.

A nekaj podobnega je pred dnevi doletelo še Hudoklinovega strankarskega kolego, novoizvoljenega svetnika SLS iz Ledeče vasi. V dveh zaporednih nočeh so mu neznani nepridipravi uničili dve fasadi stavb na domačiji: garaže in gospodarskega poslopja. Na nove fasade so zapisali izdajalec, lopov.

Svetnik šokiran

Svetnik je šokiran nad takšnim vandalizmom, uničevanjem lastnine, sovražnim govorom in grožnjami s strani političnih nasprotnikov. Na občinski svet je naslovil pismo, v katerem pravi: »Prvič sem kandidiral za občinskega svetnika in bil izvoljen. Ponosen sem, da sem kandidiral na listi stranke SLS, čeprav se je že v volilni kampanji odražalo, da so naši politični nasprotniki ne le močni, temveč da se poslužujejo tudi v demokratičnem političnem dialogu nesprejemljivih potez. Ena takih je bila uničenje plakatov enega izmed kandidatov za župana, ki so bili popisani z vsebino, ki je imela vse elemente sovražnega govora in to celo v času volilnega molka. Žal pa se takšna dejanja s koncem volilne kampanje niso ustavila.«

Kot pravi, je razvidno, da gre za iste storilce, »kar je potrdila tudi policija.« Materialna škoda v njegovem primeru znaša okrog dva tisoč evrov, »kljub temu da ni majhna, pa lahko rečem, da je to še najmanj, kar so storili. V mojo družino z majhnimi otroki se je naselil strah, neprespane noči in misli, kaj nam še lahko storijo,« pravi svetnik, ki se mu zdi nedopustno, da so takšna dejanja v naši državi obravnavana let kot materialna škoda in ne kot grožnje ali sovražni govor, »iskanje in sankcije storilcev pa so utopija«.

Obsodba vandalizma

Župan Radko Luzar je v nagovoru na konstitutivni seji takšen vandalizem ostro obsodil in dejal, da so tovrstna dejanja nesprejemljiva, »zato jih občinski svet in občina strogo obstoja in se od njih distancira.« Pričakuje, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo in storilce sankcionirale.

Tudi Franc Hudoklin je komentiral dogajanje: »Popisani plakati in fasada kolege svetnika SLS so odraz stanja v naši občini. Tega kolegu gotovo nismo storili mi. Gre za na sprotno stran, ki očitno dela še mesec dni po volitvah. Bil sem izredno presenečen in užaljen. Ta napetost in nezadovoljstvo nikamor ne peljeta.«

Kako je s tovrstnim vandalizmom oz. grafitarstvom, smo se pozanimali na PU Novo mesto. Kaj pravi predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik,si preberite v današnji številki Dolenjskega lista.

L. Markelj