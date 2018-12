Krka zmagala v dramatični končnici

27.12.2018 | 09:40

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - V vnaprej odigrani tekmi 12. kola Lige Nova KBM je novomeška Krka gostovala v Ljubljani, v hali Tivoli jo je gostila Ilirija. Po zelo izenačeni tekmi so Novomeščani z 85:83 zmagali v dramatični končnici.

Če so gostje iz Novega mesta pričakovali lahko tekmo, so se zmotili. Borbeni domači košarkarji so namreč dobro začeli in imeli v prvem polčasu niti igre v svojih rokah. Vodstvo sicer ni bilo veliko, po prvi četrtini za točko, v drugi je naraslo na sedem, do odmora pa so Ljubljančani ohranili še tri točke naskoka.

Sredi tretje četrtine je kazalo, da bo Ilirija postavila temelje za prvo zmago v sezoni. Toda po vodstvu s 60:49 so domači popustili, gostje pa so se začeli počasi, a vztrajno vračati. Zaostanek so povsem stopili in pred zadnjimi desetimi minutami je bilo le še 62:61. Tudi ta del je bil nadvse razburljiv, izid pa negotov do konca. Tokrat je bila Krka tista, ki je imela minimalno prednost, v odločilnih trenutkih pa predvsem zbrana Dina Cinca in Luko Lapornika, ki sta zadevala proste mete.

Več kot nekaj točk razlike gostom sicer ni uspelo pridobiti, je pa bil na koncu, ko je pri domačih Isiah Manderson s prostima metoma še znižal na 83:84, dovolj tudi le en zadet prosti met Domna Bratoža za končno zmago Krke.

Najboljši strelec pri Novomeščanih je bil Dino Cinac s 17 točkami.

Po tekmi je Krkin trener Simon Petrov povedal: »Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, vendar smo se borili do zadnje minute. Vse čestitke Iliriji za odlično predstavo. Zelo smo veseli, da iz Ljubljane odhajamo z novima točkama.«

V naslednjem krogu bo Krka gostila Helios Suns.

KZS, M. Ž.