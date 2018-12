Predstava Makalonca in obisk dedka Mraza

27.12.2018 | 09:45

Kapele - Tudi letos smo v PŠ Kapele otrokom pričarali pravo decembrsko vzdušje.

Člani Gledališke družine Glumači so zaigrali predstavo Makalonca, s katero so nas popeljali v srednji vek in predstavili pravo viteško ljubezen. Gledališko družino sestavljajo starši otrok, ki obiskujejo ali so obiskovali vrtec in šolo v Kapelah. Igralci so sami pripravili sceno, predstavo pa je režirala Alenka P. Kranjec. Gre za tradicionalni dogodek, predstave pa so vsako leto boljše, zato upamo, da se bo ta tradicija ohranjala tudi v prihodnosti.

Otroci so po predstavi nestrpno pričakovali obisk dedka Mraza. Ta jim z njimi delil nekaj lepih misli, vsak otrok pa je dobil tudi darilo. Otroci so se z dedkom Mrazom lahko tudi fotografirali in poklepetali.

Dogodek je potekal v sproščenem vzdušju, kjer ni manjkalo otroške razposajenosti in prisrčnih nasmehov. Dogodek se je zaključil s krajšim nagovorom in dobrimi željami ravnateljice Ivane Baškovič.

A. Vogrinc, PŠ Kapele