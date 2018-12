Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto obdarila Cicibane

27.12.2018 | 09:50

Novo mesto - V Vrtcu Ciciban Novo mesto smo se razveselili darila, s katerim bomo obogatili naše delo. »Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu so zelo ustvarjalni pri delu z otroki, pri čemer potrebujejo tudi dodatne pripomočke. Včasih so naše želje večje od zmožnosti, zato smo še posebej hvaležni, ko se nam nepričakovano izpolni kakšna želja,« pravi ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto Jožica Zec.

Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto je namreč vrtcu namenila štiri tisoč evrov za opremljanje z IKT in AV opremo. Kupili smo prenosne radie, fotoaparate, 2 plastifikatorja in 3 stacionarne računalnike.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem. Obenem naprošamo vse, ki še niso namenili dela dohodnine – 0,5%, da izpolnijo Izjavo za donacijo dela dohodnine in del dohodnine namenijo Fundaciji za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto.

»Vsak prispevek dela dohodnine (ki za dajalca ne predstavlja nobene finančne obremenitve) nam pride prav pri zagotavljanju raznolikosti dejavnosti otrok v Vrtcu Ciciban Novo mesto, popestritvi znanj in izkušenj, ki jih otroci lahko dobijo v vrtcu in prispevanju k enakopravnemu vključevanju otrok iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti vrtca,« poudarja predsednica Fundacije za otroke Janja Tratnik.

Že v naprej se zahvaljujemo za vsak prispevek. Skupaj lahko razveselimo mnogo obrazov!

I. N.