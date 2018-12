Praznično na OŠ Dragotina Ketteja

27.12.2018 | 10:15

Novo mesto - December je čaroben za vse, še posebno pa ga čakajo otroci. Tudi na naši šoli ni nič drugače. Že v začetku meseca okrasimo šolo, postavimo novoletno jelko, izdelujemo voščilnice, pečemo piškote in nestrpno čakamo prihod dedka Mraza.

V četrtek, 20. decembra, smo se zbrali v praznično okrašeni telovadnici, kjer smo pripravili tudi novoletni bazar in obiskovalcem ponudili mnogo praktičnih izdelkov. V krajšem kulturnem programu smo se spomnili na praznik dan samostojnosti in enotnosti, nato pa… dedek Mraz! Zelo glasni smo morali biti, da je končno prišel. Zaigrali smo mu glasbeno- gledališko predstavo, ki pripoveduje o Gorjancih, vilah, škratih ter drugih pravljičnih bitjih. Dedek Mraz nas je zelo pohvalil in bogato obdaril učence in šolo. Pomagali so mu tudi naši prijatelji iz Krke d.d., Lions kluba in Vokalne skupine Mezzo. Vsak učenec je dobil vrečko sladkarij, družabno igro in športno torbo, za kar so poskrbeli Krkaši. Tudi na šolsko knjižnico niso pozabili, ki je zdaj bogatejša za mnogo novih knjig. Lions klub nam je dal sredstva za nakup mikrofonov, pevke Vokalne skupine Mezzo pa kovček z malimi glasbenimi inštrumenti.

Hvala donatorjem, ki so se spomnili na naše učence in jim praznike naredili še bolj čarobne. Njim in vsem bralcem želimo mnogo dobrega v novem letu, predvsem pa zdravja, sreče in notranjega miru.

Damijana Karlič,

OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto

