Zaključek koledarskega leta

27.12.2018 | 10:30

Krmelj - V petek, 21. decembra, so imeli učenci OŠ Krmelj kulturni dan, ki je potekal še posebej praznično. Začel se je s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki je potekala kot učna ura. Nato so učence presenetili še gledališčniki pod mentorstvom učiteljice Mojce Tomažin, ki so zaigrali igrico Ali sem poreden? Ravnateljica je učence nagovorila in jih spodbudila k dejavnemu vključevanju in sooblikovanju pouka.

Na kratko jih je obiskal tudi dedek Mraz, ki je prinesel lepa darila. Po razredni uri z rajanjem so se učenci razredne stopnje zabavali s plesom pod vodstvom Plesnega studia Novo mesto. Učenci predmetne stopnje pa so odšli v Sevnico in si ogledali film Gajin svet. Za prijeten konec prazničnega dneva so poskrbeli devetošolci, ki so pripravili pester srečelov.

Sara Gačnik, OŠ Krmelj

Galerija