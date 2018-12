Dedek Mraz letos že sedemdesetič v Krmelju

27.12.2018 | 10:45

Krmelj - Letos obeležujemo 70. obletnico DPM-ja, kar pomeni, da je dedek Mraz naše otroke obiskal že sedemdesetič.

Naše najmlajše, otroke iz vrtca in šolarje od 1. do 3. razreda je najprej razveselil v Kulturnem domu, kjer smo se zbrali v četrtek, 20. decembra. Najprej smo si ogledali lutkovno predstavo Grdi raček v izvedbi Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Sledil je prihod dedka Mraza in njegovih spremljevalcev živali in snežink, ki so jih otroci v dvorani priklicali z glasnim petjem. V zahvalo so prejeli prisrčna darila.

Zadnji šolski dan pa je dedek Mraz obiskal tudi šolo, kjer je z darili razveselil še vse ostale šolarje.

Sara Gačnik, OŠ Krmelj