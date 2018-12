Pohvala rejcem, sol in kruh konjem

27.12.2018 | 13:30

Predsednik Konjerejskega društva Kapele Robert Stanič je po nagovoru pristopil nazaj k zbranim konjerejcem. (Foto: M. L.)

Vprega Ivana Hotka, nekdanjega predsednika kapelskega konjerejskega društva. (Foto: M. L.)

Župnik Vlado Leskovar je konjem ponudil prijazno besedo ter kruh in sol. (Foto: M. L.)

Kapele - Konjerejsko društvo Kapele je z včerajšnjo tradicionalno slovesno blagoslovitvijo konj privabilo na prostor sredi Kapel poleg številnih vpreg in jezdecev tudi množico obiskovalcev. Konjerejci so prišli tudi iz Brežic, Dobove, Artič, Sromelj , pobratenega društva Šentjur in Furmani iz Gorice pri Slivnici, je povedal tajnik Konjrejskega društva kapele Franc Hotko.

Brežiški župan Ivan Molan, ki je zbrane nagovoril po uvodnem pozdravu Mihaele Slovenc, je pohvalil konjerejce, češ da z rejo konj vzdržujejo travnike in je krajina s tem urejena. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik Konjerejskega društva kapele Robert Stanič in župnik z Bizeljskega Vlado Leskovar, ki je tudi blagoslovil konje in jim dal blagoslovljno sol s koščkom kruha.

Dogajanje je z glasbo pospremil Pihalni orkester Kapele.

M. L.

