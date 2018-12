Obrtna cona Cikava: Krajani proti novim dejavnostim

27.12.2018 | 18:20

Ob močnejšem nalivu, kot je bil sredi julija, zna cono na Cikavi povsem poplaviti. Posnetek so objavili zaposleni v Tabakumu, občina pa obljublja, da naj bi odvodnjavanje in posamezne odseke začeli urejati predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Novomeško podjetje Judež želi na Cikavi vzpostaviti center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov, za kar so tako sosedje kot novomeška občina izvedeli preko javnega naznanila Agencije za okolje. Do božiča se nameravajo vključiti v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja, saj nameri ostro nasprotujejo.

Agencija je omenjeno naznanilo objavila 19. novembra letos na podlagi vloge družbe Judež, oddane že junija lani, do 24. decembra pa se lahko v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja vključijo tudi tisti, na katere bo projekt, ki je med drugim javno dostopen na njihovi spletni strani, najbolj vplival. V njem je med drugim navedeno, da naj bi na svojih zemljiščih, ki sicer niso komunalno urejena, zagnali dodatno dejavnost predelave nenevarnih gradbenih odpadkov. »To so predvsem odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov, adaptacijah, obnovah in pri zemeljskih izkopih. Upoštevajoč značilnosti teh odpadkov je možno te odpadke z ustreznim postopkom predelati in pridobiti reciklirani gradbeni produkt, ki se ga lahko uporabi v gradbene namene,« je navedeno v opisu projekta, pa tudi, da »za potrebe prevzema in predelave gradbenih odpadkov niso predvideni in niso potrebni nobeni novi priključki na bližnjo okoliško obstoječo infrastrukturo«.

Center bi deloval na zemljišču, velikem okoli 2.600 kvadratnih metrov, razdeljen bi bil na več utrjenih platojev, vključeval bi še 47-tonsko drobilno mobilno napravo, delovni stroj za nakladanje materiala, tovornjak za prevoz in mrežno sito za ločevanje različnih frakcij. »Poleg tega je delovanje centra predvideno samo v dnevnem času, ker opremljenost lokacije ne dopušča izvajanja dela v večernih in nočnih urah. Zato je predvideno, da bo drobilna naprava v sklopu predmetne lokacije uporabljena občasno glede na potrebe in ne bo stalno prisotna na lokaciji centra in tudi ne bo stalno delovala na predmetni lokaciji. Namreč podjetje predmetno napravo uporablja tudi za druge sorodne dejavnosti na drugih ustreznih lokacijah,« so še zapisali v vlogi in med drugim dodali, da tam načrtujejo »maksimalno možno predelavo v skupni količini do 60.000 ton na leto«. Družba je sicer za uporabo te premične naprave na območju gradbišč v začetku oktobra letos že pridobila okoljevarstveno dovoljenje.

KRAJANI OSTRO PROTI

A prvi sosedje poslovne in obrtne cone na Cikavi ter svet KS Mali Slatnik kakršnim koli novim dejavnostim ostro nasprotujejo. V Dolenjskem listu smo že večkrat poročali, da je že obstoječa infrastruktura neustrezna, prav tako odvodnjavanje, moteče je že sedanje število tovornih vozil itd. Na nedavnih lokalnih volitvah je bil sicer izvoljen nov svet KS, a v tem času še ni bil konstituiran, zato smo za odziv prosili (še) aktualnega predsednika Tomaža Smoliča: »Stališče KS do teh načrtov je negativno in ne sprejema novih, dodatnih obremenitev bivalnega okolja v tem delu obrtne cone. Načrtovana investicija ni v skladu s sklepi zbora krajanov, ki je bil v začetku tega leta. Takrat smo se krajani s predstavniki podjetnikov in MO Novo mesto dogovorili, da dodatne tovrstne dejavnosti niso sprejemljive, vplivi obstoječih pa se morajo zmanjšati tudi z drugačno organizacijo prometa. Upravičeno se tudi bojimo, da bo predvidena dejavnost presegala dovoljene vrednosti hrupa in trdih delcev (prahu), ki so še sprejemljive za bivalno okolje, ki je v neposredni bližini.« Smolič je še povedal, da bodo krajani stranka v postopku preko občine, sicer pa vsekakor pričakujejo, »da dovoljenje ne bo izdano«.

Tudi na občini načrtovanemu projektu niso naklonjeni: »V MO Novo mesto je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki določena v Rajnovščah, v območju PIC Cikave pa nikoli ni bila podana pobuda za umestitev takšne dejavnosti v prostor. V času po objavi javnega naznanila smo prejeli več odzivov nasprotovanja. Navedbe v vlogi in ugotovitve Agencije za okolje bomo proučili in se v roku vključili v postopek in primerno odzvali. Dejstvo je, da so na obravnavni lokaciji s prostorskim aktom dopustne različne dejavnosti, ki so značilne za poslovno-industrijske cone, med njimi pa ni dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki. Konkretno gre tudi za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, kjer je komunalno opremo treba še zgraditi. S krajani Male Cikave in predstavniki KS, ki opozarjajo na nakopičene okoljske probleme, imamo vzpostavljen stalen dialog, v okviru katerega rešujemo probleme.«

PROTI LE NEKATERIM?

Ob tem so spomnili, da so bile novomeške gospodarske cone v preteklosti opremljene »površno in stihijsko«, da so v zadnjih letih komunalno opremili cono na Brezovici in prenovili cono na Livadi. Na Cikavi svojo osnovno dejavnost, tj. prevozništvo, že vrsto let opravlja tudi Darko Judež, direktor in lastnik omenjene družbe. Zaposluje nekaj več kot 70 ljudi, zemljišča, kjer bi zaživel novi center, pa ima v lasti že kakšno desetletje. »Vlogo, da se tam uredi komunalna infrastruktura, da lahko sploh izvajam kakšno dejavnost, smo oddali že leta 2013 in od takrat se ni zgodilo nič,« je povedal za Dolenjski list in nadaljeval, da je v predelavi nenevarnih gradbenih odpadkov videl le novo poslovno priložnost, s katero bi odprl še deset do 20 delovnih mest. Strinja se, da je na Cikavi treba še marsikaj urediti, a glede na kritike KS o prepovedi novih dejavnosti v coni pravi: »Samo letos sta tam nove prostore odprla Roletarstvo Medle in Steklarstvo Šiško, še prej Pošta Slovenije, pa ni nihče nasprotoval.«

Glede bojazni tamkajšnjih stanovalcev zaradi hrupa in tudi morebitnega onesnaževanja zaradi prahu je še dodal, »da sta posamični stanovanjski hiši od centra oddaljeni približno 500 metrov, dejansko naselje pa še več oz. 800 metrov«. Glede tehničnih rešitev nas je napotil na vodjo projekta, tj. Anesa Durgutovića, ki je povedal, da zaradi tovrstne dejavnosti mejne dovoljene vrednosti (za 4. območje varstva pred hrupom) ne bodo presežene, sicer pa da so omejili obratovanje centra na sedanji delovni čas, tj. od 7. do 17. ure med delovniki, ob sobotah med 7. in 13. uro, medtem ko ob nedeljah in praznikih ne bodo delali. Glede veljavnega občinskega prostorskega načrta oz. navedb občine pa je odvrnil, da »nikjer ni eksplicitno navedeno, da bi bila takšna dejavnost prepovedana«.

Občina se je sicer lotila tudi urejanja cone na Cikavi: »Odobrena imamo tudi že evropska sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije. Žal gre zaradi tehničnih zahtev, povezanih s širitvijo cone, za zelo kompleksno in drago izvedbo. Meteorne vode zaradi previsoke struge ni mogoče speljati v bližnji potok Šajser, ampak jo bo treba speljati na drugo stran državne ceste v smeri proti Krki. Za pripravo projektne dokumentacije bo tako ključna pridobitev soglasja Agencije za okolje.« Če bo šlo vse po načrtih, bi se gradbena dela na posameznih cestnih povezavah lahko začela v drugi polovici prihodnjega leta. V proračunu za 2019 imajo za to predvidenih dobrih 1,2 milijona evrov.

Investitor Darko Judež je sicer še dodal, da bi lahko Cikavo z evropskimi sredstvi uredili že pred leti: »Zdi se mi nepošteno, da je izpadla zaradi nasprotovanja posamičnih krajanov in je šel denar za druge cone. In rešitve ne bo, če bodo le nasprotovanja.«

