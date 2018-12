Ne le peščica samooklicanih, ampak skoraj dva milijona

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je občina Krško sinoči v Kulturnem domu Krško pripravila osrednjo posavsko slovesnost. Krški župan Miran Stanko je v začetnem nagovoru dejal, da je plebiscit najpomembnejše politično dejanje v novejši slovenski zgodovini. Slovenija kot samostojna država lažje uresničuje vse, kar zmore in zna, kot bi to počrela, če bi ostala v nekdanji skupni državi.

»Mi sami smo odgovorni za to državo in nihče drug. Še bolj uspešni kot narod smo lahko le, če bomo dosledno uresničili, uveljavili in spoštovali vrednote in načela, katerim smo se takrat zavezali,« je dejal župan, ki je med vrednotami izpostavil svobodo, mir, spoštovanje in solidarnost.

Slavnostni govornik general Janez Slapar je dejal, da je bil plebiscit velika obveza za politike, ki so odločali, »pa tudi za nas, teritorialce, ki smo sprejeli odgovornost za vojaško varovanje Slovenije na njeni poti«.

Razlage, da je bila osamosvojitev zasluga samo nekaterih posameznikov, je po njegovem neutemeljena. »Osamosvojitev je zasluga številnih, predvsem pa celotnega naroda, ki je bil aktiven že nekaj let prej. Je zasluga milijona in devetsto tisoč Slovencev, ki so na plebiscitu oddali svoj enoten glas za samostojnost«, je poudaril.

Dejal je, da bodimo ponosni na dosežke v obdobju samostojnosti. »Bodimo ponosni na našo teritorialno obrambo in njeno naslednico - slovensko vojsko,« je rekel general Slapar na prireditvi, ki so jo zaznamovali tudi praporščaki posavskih društev veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, območnih združenj slovenskih častnikov ter združenj borcev za vrednote NOB.

Slovesnost, ki jo je povezoval Žiga Kump, so nadaljevali in končali s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča in solistoma Anjo Žabkar in Aljažem Farasinom.

