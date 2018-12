Božiček obiskal evropski kotiček na ETrŠ Brežice

27.12.2018 | 12:30

Brežice - Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice, ki sodelujemo pri evropskem programu in projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), smo v decembru skupaj okrasili evropski kotiček.

Predlagali smo različne ideje, naredili načrt ter se lotili izvedbe. Postavili smo božično-novoletno jelko, na kateri so na modrih kroglicah vse zastave držav članic Evropske unije. Prav tako smo kotiček popestrili z izvirno dekoracijo in se pripravili na obisk Božička, ki je našo šolo obiskal v četrtek, 20. decembra. Pripravili smo nagradni kviz o Evropski uniji ter dogodek popestrili s tematsko glasbo. Dijaki, ki so sodelovali v nagradnem kvizu, so pokazali veliko znanja, za sodelovanje v nagradnem kvizu pa so bili nagrajeni s praktičnimi nagradami.

Projekt nam je zelo zanimiv, saj radi ustvarjamo, sodelujemo in pridobivamo nova znanja. Ekipa programa projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta vam želi lepe praznike ter mirno, srečno, kreativno in uspešno novo leto.

Katja Petan, Anja Roštohar, 2. Av

Foto: Jaša Bogovič, 2. Ae

mentorica dogodka in koordinatorica programa EPAS Mojca Ogorelc, prof.

Ekonomska in trgovska šola Brežice

