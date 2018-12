Na cestišču razlito motorno olje

27.12.2018 | 19:00

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 16.15 v Starem trgu ob Kolpi, občina Črnomelj, voznica poškodovala svoje vozilo, iz katerega je nato na cestišče izteklo motorno olje. Gasilci PGD Stari trg so na razdalji okoli 100 metrov razlite motorne tekočine posuli z absorpcijskim sredstvom in očistili cestišče

Kje jutri ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC ,izvod Pezdirc.

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 6.00 do 7.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIŠKO.

Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1;

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.