Revoz letos izdelal približno 200.000 vozil

28.12.2018 | 09:15

Novo mesto - V Revozu so letos do odhoda na kolektivni praznični dopust, kot so sporočili medijem ob koncu leta, izdelali približno 200.000 vozil. V novomeški tovarni se sicer pripravljajo na proizvodnjo novega Renaultovega vozila, 90 milijonov evrov vredno naložbo pa naj bi končali decembra prihodnje leto. Vlada je nedavno sprejela odločitev, da Revozu dodeli finančno spodbudo šest milijonov evrov za vzpostavitev proizvodnje linije za nov model.

Revozov sindikalist Slavko Pungeršič pa je za STA povedal, da naj bi navedeno število izdelanih vozil nekoliko presegli. Glede novega projekta pa je dodal, da bodo v Revozu po ponovoletnem vnovičnem zagonu proizvodnje 7. januarja zaradi prilagajanja pripravam za proizvodnjo novega vozila in prilagajanja zimskim tržnim potrebam delavci zadnja dva januarska petka ostali doma. Prilagajanja proizvodnje naj bi bila predvidoma potrebna do pomladi, je še dejal.

Predsednik uprave in direktor novomeške tovarne Revoz Kaan Ozkan je sicer za letos napovedal izdelavo 210.000 vozil. To pomeni višek Revozove zdajšnje zmogljivosti in približevanje rekordu iz leta 2009, ko so izdelali 212.000 vozil, je ocenil in triizmensko proizvodnjo v Revozu po poročanu STA napovedal za še vsaj dve leti.

M. Ž.