Tudi s konji postajamo močnejši

28.12.2018 | 08:10

Svečani zbor jezdecev in vpreg pred cerkvijo v Pišecah (Foto: M. L.)

Zbrane so nagovorili med drugimi predsednik Peter Skrivalnik (za mikrofonom), župan Ivan Molan (četrti z desne) in župnik Gregor Majcen. (Foto: M. L:)

Branko Grmovšek je med udeležence razdelil spominsko leseno ploščico z vgraviranim znamenjem in datumom. (Foto: M. L.)

Pišece - Ohranjanje starih običajev, kot je blagoslovitev konj, nas kot skupnost utrjuje in povezuje, sta na sredini blagoslovitvi konj v Pišecah menila predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Peter Skrivalnik in brežiški župan Ivan Molan. Skrivalnik je ob tem poudaril, da je družina Grmovšek zaslužna za to, da v Pišecah na štefanovo v zadnjih letih blagoslovijo konje.

Obred, s katerim so se poklonili konjem in njihovi povezanosti s človekom, je vodil župnijski upravitelj župnije Pišece Gregor Majcen. Žegnanje, kjer je spored povezovala Ivica Sotelšek, je z glasbo pospremila Pihalna godba Pišece.

M. L.

Galerija