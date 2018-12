Vlada Infri podaljšala pogodbo do leta 2025

28.12.2018 | 11:30

Vizualizacije HE Mokrice (vir: spletna stran HESS, arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je z javnim podjetjem Infra iz Leskovca pri Krškem sklenila nov aneks k pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Za podpis aneksa je pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

Na podlagi sklepa vlade z dne 1. julija 2005 sta Republika Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje Infra nekaj dni kasneje podpisali pogodbo, njena veljavnost pa je potekla 4. junija leta 2015. K pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka, po zadnjem, podpisanem decembra lani, bi veljavnost pogodbe potekla z zadnjim dnem letošnjega leta. Pogodba med drugim določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako obdobje, če javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. In ker Infra v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. julija leta 2025, v tem času je predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice, so po dopisni seji sporočili iz vlade.

M. Ž.