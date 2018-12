Prvi preizkus bo obravnava proračuna

28.12.2018 | 10:20

Topliški svetniki so se včeraj sestali na občinski seji.

Župan Franc Vovk

Andrej Šenica

Darinka Nardin in Aleš Pršina

Dolenjske Toplice - Ker občina Dolenjske Toplice še nima sprejetega proračuna za naslednje leto, je župan Franc Vovk sinoči na občinski seji svetnike seznanil s sklepom o začasnem financiranju od januarja do konca marca. »Sklep lahko sprejme župan sam, vendar se mi zdi prav, da seznanim občinski svet,« je dejal Vovk, ki je med drugim svetnike seznanil tudi s tem, da bo funkcijo župana opravljal poklicno.

Vovk je prepričan, da bodo v treh mesecih sprejeli proračun. »Tega področja se v teh dveh tednih, odkar sem prevzel vodenje občine, še nisem lotil. Takoj po praznikih pa bomo s sodelavci aktivno pristopili k oblikovanju proračuna, ne samo za naslednje leto, temveč tudi za leto 2020.«

Pod točko vprašanja in pobude se je oglasil Andrej Šenica (SD), ki je poudaril, da se je za kandidaturo za svetnika odločil, ker želi narediti nekaj dobrega za ljudi. »Od tebe župan pričakujem, da poveš, kako misliš zadevo tukaj voditi. Ali se boš šel politiko ali ne, ker jaz si politike ne želim. Cilj je samo eden, dobro za ljudi,« je naslovil vprašanje na župana, ki mu je odgovoril, da se nikoli ni šel politike in vsi, ki so sedeli za občinsko mizo v vseh petih mandatih, so po njegovem delali v dobrobit občine. »Vprašanje lahko razumem tudi kot politično. Konstituirali smo občinski svet, vendar se župan še ni poigral s koalicijo oz. opozicijo,« je nadaljeval Vovk in dodal, da ne namerava s člani strank. oz liste sklepati kakšne koalicije, ki bi pomenila večino v občinskem svetu. Po njegovem mnenju takšna delitev ni potrebna, saj je prepričan imajo vsi svetniki isti cilj. »Prvi preizkus, koliko bomo vsi sposobni delovati, bo prva obravnava proračuna. Vabim vse, da se aktivno vključite v oblikovanje,« je dejal svetnikom.

Šenica je na župana naslovil tudi pobudo, da se aktivno pristopi k temu, da v Dolenjskih Toplicah znova začne delovati banka. Župan mu je odgovoril, da se bo takoj po novem letu posvetil reševanju te problematike.

Svetniki so včeraj potrdili tudi sestavo delovnih teles. Odbor za družbene dejavnosti bo vodila Mojca Šenica (člani so Darinka Nardin, Marija Papež, Karmen Potočar, Jožica Kotar, Mitja Zupančič in Jure Novak), odbor za komunalo Aleš Pršina (Alojz Puhan, Andrej Šenica, Mirko Ljubi, Avgust Bradač, Marjan Fink in Jožef Fabijan), odbor za gospodarstvo Jure Filipović (Jože Muhič, Marjan Klobučar, Jože Gril, Karmen Sepaher, Klemen Gril in Jože Pavlin), komisijo za pritožbe občanov Mirko Ljubi (Mojca Šenica in Monika Bobnar), statutarno pravno komisijo Alojz Puhan (Andrej Šenica in Karmen Potočar), v nadzornem odboru pa bodo delovali Franc Papež, Roman Lavrič, Barbara Gril Razboršek, Natalija Filipović, Frančiška Fink. Člane občinske volilne komisije bodo potrjevali na naslednji seji, saj po besedah predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jožeta Grila ni prišlo dovolj predlogov za sestavo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija