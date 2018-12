Kolpa prinesla suzafon

28.12.2018 | 14:10

Orkester pod vodstvom Tonija Homana (Foto: M. L.)

Zbrane je nagovoril župan Ladko petretič (Foto: M. L.)

Mirana Likar Bajželj je navdušujoče govorila o Kostanjevici na Krki. (Foto: M. L.)

Predsednik uprave podjetja Kolpa Mirjan Kulovec (v sredini) je v navzočnosti predsednika Orkestra Grege Jordana (levo) suzafon izročil Petru Lipoglavšku. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so konec leta 2018 in skorajšnji začetek leta 2019 pospremili z nedavnim božično novoletnim koncertom Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki pod vodstvom dirigenta Tonija Homana. S prireditvijo, ki jo je povezovala in vodila Melita Skušek, so počastili tudi dan samostojnosti in enotnosti.

Enotnost ni pomembna samo za uspešnost države, ampak tudi za dobro delovanje lokalne skupnosti, je v nagovoru rekel župan Ladko Petretič.

Veliko lepega o Kostanjevici na Krki in spodbudnega za prebivalce kostanjeviškega območja je izrekla slavnostna govornica pisateljica Mirana Likar Bajželj. Po njenih besedah je duh Kostanjevice zelo poseben, Kostanjevica je navdihujoča. Čestitala je vsem, ki so v Kostanjevici na Krki ustvarjali dogodke, o katerih poroča najnovejši kostanjeviški časopis.

Podjetje Kolpa je orkestru podarilo nov suzafon. Instrument je orkestru izročil predsednik uprave Kolpe Mirjan Kulovec. Podjetje je s tem darilom počastilo 25-letnico Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki in svojo 40-letnico delovanja.

Predsednik orkestra Grega Jordan se je na prireditvi zahvalil družini Bučar, ki daje brezplačno svoje prostore orkestru na vaje. Razglasil je tudi godbenico leta, in sicer je to Lidia Černoša, nekdanja predsednica orkestra.

