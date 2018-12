Nejc Smodiš z novim koledarjem v digitalni tehniki risanja

28.12.2018 | 13:00

Novo mesto - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri predstavili v novi tehniki izrisani stenski koledar novomeškega risarja in slikarja Nejca Smodiša, ki ga je pripravil ob 10-letnici izida svojega ilustriranega koledarja Darklines - Temne poteze.

Pred desetletjem je vseh 12 slik narisal s kemičnim svinčnikom, v slike pa je bila vpeta družbeno kritična tematika, v koledarju za leto 2019 pa gre za upodobitev horoskopa v digitalni tehniki risanja.

Predstavitev bosta pospremila glasbena gosta Bort Ross in Janez Bršec.

Smodiš se je someščanom prvič predstavil na skupinski razstavi štirih slikarjev iz Narodnega doma Zadnji krik sokola leta 2007, prvi stenski koledar je, kot že zapisano, izdal za leto 2009, leto kasneje v samozaložbi kasneje knjigo risb 365, v kateri je bila za vsak dan ena risba, leta pa 2016 namizni koledar The Index T(r)ip z digitalnimi slikami, likovnimi deli, ki so nastala na ekranu dlančnika, na katerem je slikal s prstom. Ilustriral je tudi knjižico Slovanstvo Janeza Bršca in madžarski prevod slikanice Mesečinska struna Svetlane Makarovič.

M. Ž.