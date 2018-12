Zaključek koledarskega leta na OŠ Jurija Dalmatina

28.12.2018 | 13:00

Krško - V petek, 21. decembra, smo tretjo šolsko uro prisluhnili izbranim besedam, ki so bile posvečene naši domovini in so nas v nadaljevanju popeljale v lahkotnejši program, kjer so se predstavili naši učenci s svojimi lepo pripravljenimi točkami.

Učenci in učitelji smo neizmerno uživali ob poslušanju in gledanju več kot zanimivih nastopov. Res imamo na šoli veliko talentiranih otrok: pevcev, plesalcev, akrobatov, instrumentalistov… Nenazadnje pa smo tudi učitelji pokazali kanček talentiranosti. Program je minil kot bi trenil, vsak se je nekje našel. Ob koncu nas je v čas praznikov lepo popeljala tudi naša ravnateljica, ki pa ni pozabila čestitati vsem nastopajočim za trud in nastop.

Živahno smo zaključili še zadnji dan pouka v tem koledarskem letu, čakajo pa nas še najlepši dnevi, ki jih bomo preživeli z našimi najdražjimi – družino. Premalokrat se vprašamo, le kaj bi brez nje? Dom je tam, kjer je srce, naj bo tako tudi v prihajajočem letu 2019! Srečno!

Bernarda Kunej,

OŠ Jurija Dalmatina Krško

