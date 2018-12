Božično - novoletno druženje plezalcev

28.12.2018 | 13:30

Brestanica - V petek, 21.decembra, smo v Brestanici v dobri družbi in vzdušju najmlajših, njihovih staršev in odraslih članov kluba preživeli lepo popoldne in večer.

Odvijalo se je že 9. tradicionalno klubsko Božično - novoletno srečanje in druženje plezalcev. Ambrož Novak in Rok Molan sta pripravila 35 kratkih in atraktivnih smeri (bolderjev), v katerih so se najprej preizkusili otroci iz vadb športnega plezanja (Brestanica, Brežice in Sevnica).

Balvansko plezanje ali balvaniranje je plezalna disciplina, kjer je poudarjena moč ter dinamika gibanja, tudi natančnost, in ne toliko vzdržljivost, značilna za klasično športno plezanje. Otroci zelo radi plezajo balvane, saj za to ne rabijo skoraj nič opreme, le plezalnike in vrečko za magnezijo, marsikdaj pa zaradi svojih mladostniških «pomanjkljivosti» (višina in moč), razvijejo celo boljše veščine kot odrasli.

Prejšnji teden je bila prava «resna» tekma, z rezultati in podelitvami medalj za prva tri mesta, tokrat pa smo se le zabavali in preizkušali svoje zmožnosti. Vrstni red ni bil pomemben, le koliko balvanskih problemov zmoreš splezat do vrha in pa vzpodbujanje soplezalcev. Res prvinsko plezanje.

Otroci so uživali v plezanju bolderjev in veselo rajali s sovrstniki. Poskrbljeno je bilo tudi za lačne želodčke, v igralno-ustvarjalnem kotičku pa so se zabavali in igrali najmlajši obiskovalci. Po končanem plezanju so otroci zapeli še nekaj pesmic in glasno klicali dedka Mraza. Seveda se je odzval in prinesel za velik koš daril. Skupaj smo zaključili letošnji otroški plezalni program.

Po otroških nastopih so se na steni pomerili še odrasli plezalci, člani kluba in razmigali svoje telo, prebudili duha ter preživeli res lep večer.

Srečno in aktivno v novem letu vam želi celotna ekipa PAK!

Aleksandra Voglar, PAK