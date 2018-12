Učenci OŠ Drska se bodo razveselili novih knjig

28.12.2018 | 14:10

Novo mesto - V mesecu decembru je bilo na OŠ Drska prav veselo. Na šoli so pripravili božično-novoletni bazar, kjer so s skupnimi močmi šolskega kolektiva in učenci šole ustvarili veliko raznolikih in zanimivih izdelkov. Tematsko obarvano so se med njimi znašle razne voščilnice, bunkice za na novoletno jelko, obeski, zapestnice in drugi. Najbolj je po hodnikih zadišalo po svežih piškotih in mafinih, ki so bili skupaj s šolskimi koledarji za leto 2019 prav posebni “prodajni hiti”. Bazar je pritegnil veliko pozornosti, zato so se na šoli odločili, da se odvije v dveh delih.

Učenci so se tekom bazarja prelevili v prave božičkove pomočnike, ki so ob učiteljevih usmeritvah med bazarjem našli svoje prodajne strategije, s katerimi so na prijeten način pristopili do obiskovalcev bazarja, za kar so bili večkrat nagrajeni z nakupom in nasmehom. Božičkovi pomočniki so svojo nalogo opravili z odliko, hkrati pa pridobili nepozabno izkušnjo.

Poleg božično-novoletnega bazarja je bilo na šoli poskrbljeno tudi za zabavno božičkovo selfi točko z božično-novoletnimi motivi, na kateri so si obiskovalci z malo domišljije pričarali pravo božičkovo fotografijo.

Na bazarju je bilo s prostovoljnimi prispevki zbranih več kot tisoč dvesto evrov. Bazar je bil več kot uspešen, celoten izkupiček bo šola namenila nakupu novih knjig za v šolsko knjižnico. Organizatorji in celotna ekipa bazarja se vsem obiskovalcem prisrčno in toplo zahvaljuje za obisk bazarja ter za prijetno vzdušje, ki je popestrilo praznični december in obogatilo božično-novoletni bazar 2018. Medtem ko otroci v pričakovanju že zbirajo, katere nove knjige bodo krasile police njihove knjižnice, pa vas bralce prepustimo, da malo pobrskate po spominu, se prepustite občutkom in se za trenutek ponovno vrnete v osnovno šolo, ko ste sami sodelovali na božično-novoletnem bazarju.

Tekst: David Hrovat, foto: Simona Lešnjak

