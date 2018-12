Zanimanje preseglo pričakovanja

Zanimanje za smrečice, ki so letos opremljene z rdečo nalepko kot dokazilom, da je pridobljena zakonito, je bilo letos večje, kot so kočevski gozdarji pričakovali. (Foto: M. L. S., arhiv DL)

Kočevje - Člani Gozdarskega društva Medved so v sodelovanju z delavci OE ZGS Kočevje in občino Kočevje tudi letos izpeljali akcijo Smrečica za vaš dom. Medtem ko so jim lani smrečice še ostale, so jim letos vse pošle.

Razdeljevanje smrečic, s katerimi kočevski gozdarji občanom kočevske občine omogočajo, da imajo lahko v božično-novoletnem času v svojih domovih zakonito pridobljene novoletne smrečice, je potekalo pretekli četrtek na Tržnici Kočevje. »Lani smo imeli 70 smrečic, a jih je še nekaj ostalo, letos pa se bojimo, da jih ne bo dovolj za vse,« je še med akcijo povedala Mateja Žvab iz Zadruge Zakladi Kočevske, ki skrbi za delo kočevske tržnice. In to kljub temu da so letos, kot je povedal v imenu organizatorja akcije Smrečica za vaš dom Zoran Bitorajc, pripeljali 100 smrečic. Zanimanje je namreč letos, kot so ugotavljali tudi čakajoči v vrsti na smrečice, očitno preseglo pričakovanja organizatorja akcije.

Zaradi vetroloma decembra lani, ki je na Kočevskem poškodoval več kot 400 tisoč kubičnih metrov lesa, kar je bila več kot tretjina vsega poškodovanega lesa v Sloveniji, so v Gozdarskem društvu Medved lani resno premišljevali, ali bi akcijo sploh izpeljali. Da jo izpeljejo, so se odločili, ker jo izvajajo že od leta 2005 in so se občani kočevske občine že navadili, da vsako leto brezplačno dobijo smrečico. Izjema, da smrečic niso mogli dobiti, je bilo le leto 2008. Na mestni ploščadi, kjer so prva leta razdeljevali smrečice, so se namreč ob razdeljevanju decembra 2017 ljudje prerivali in prerekali, zato si gozdarji, ki izvajajo akcijo prostovoljno, ponovitve takšne izkušnje niso več želeli.

Ker pa je namen akcije spodbujanje uporabe naravnih smrečic in obenem opozarjanje na z zakonom predpisan način pridobivanja smrečic, kar pomeni: s soglasjem lastnikov gozdov, izstavljeno odločbo Zavoda za gozdove in strokovnim izborom – odkazilom, so se leta 2009, kot je povedala tedaj Katja Konečnik, ki je danes vodja kočevskega OE ZGS, odločili, da dajo Kočevcem še eno priložnost. Kot se je pokazalo, so občani kočevske občine njihovo odločitev o poskusni vnovični uvedbi akcije vzeli resno. Vse od tedaj je namreč razdeljevanje smrečic, ki so ga z mestne ploščadi pozneje preselili na Marof, od odprtja Tržnice Kočevje pa se izvaja na tržnici, potekalo mirno.

Čeprav je lanskoletni vetrolom naredil v kočevskih gozdovih ogromno škode in čeprav škodo povzroča tudi lubadar, že leta 2014 pa je kočevske gozdove prizadel tudi žledolom, akcija Smrečica za vaš dom ni ogrožena. Gozdarji namreč sekajo smrečice, ki jih brezplačno razdeljujejo Kočevcem, v zaščitnem pasu cest, pod daljnovodi in tam, kjer so tako goste, da jih je treba redčiti, saj sicer vse ne bi obstale. Takšna sečnja ne samo, da je zakonita, ampak je ne glede na karkoli drugega tudi boljša, kot da gredo ljudje sami v gozd in si posekajo smrečico, kot se je to počelo včasih. Prav to, da tega ne bi več počeli, je bil na samem začetku uvedbe Smrečice za vaš dom tudi eden pomembnejših namenov uvedbe akcije.

M. Leskovšek Svete