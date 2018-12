Padel s strehe. Verižni trk treh

28.12.2018

Danes zgodaj popoldne, bilo je okoli 12.30, je moški v Osrečju (občina Škocjan) pri delih na strehi padel z višine in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Več podrobnosti ni znanih.

Dežurni na 112 še poročajo, da je tik pred poldnevom na Cesti Krških žrtev v Krškem prišlo do verižnega trčenja treh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in pregledali poškodovana vozila. Ponesrečenih k sreči ni bilo.

Ob 11.30 je na cesti Trebnje–Karteljevo zagorel štirikolesnik. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in pogasili ogenj. Štirikolesnik je v celoti zgorel.

Ob 14.14 je v Hrastju pri Cerkljah (občina Brežice) na komunalnem otoku gorel zabojnik za odpadke. Ogenj, ki je uničil zabojnik za plastiko in delno poškodoval zabojnik za steklo, so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica.

Na cesti Črmošnjice–Črnomelj se je pri naselju Srednja vas ob 7.35 voznik z avtomobilom prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in policistom, postavili vozilo na kolesa ter ga umaknili s ceste in očistili cestišče. Na kraju so posredovali tudi delavci cestnega podjetja.

