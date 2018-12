Potrebne so bile dodatne študije

29.12.2018 | 08:00

Kamniti most sredi Mirne predstavlja ozko prometno grlo. (Foto: R. N.)

Mirna - Na Mirni si že dolgo prizadevajo zgraditi obvoznico, ki bo razbremenila ozko središče kraja. Občina je lani poleti s podjetjem GPI iz Novega mesta podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije, ki naj bi jo projektant končal že spomladi. A nastale so težave, zato se je načrtovanje prepotrebne obvoznice zavleklo za več mesecev.

Kot je pojasnil župan Dušan Skerbiš, je projektant že decembra lani direkcijo za vode zaprosil za izdajo projektnih pogojev, da bi lahko nadaljeval delo. A ker odgovora ni bilo, je občina marca predlagala sestanek na direkciji, da bi ugotovila, zakaj se zadeva ne premakne z mrtve točke. Dogovorili so se o aktivnostih, ki bi pripeljali k čim hitrejši izdaji projektnih pogojev, vendar jih pozneje kljub številnim dopisom občine projektant še vedno ni dobil. Občina je zato oktobra ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu poslala dopis, v katerem so ga seznanili z vsemi dozdajšnjimi aktivnostmi. »Menimo, da je neodzivno ravnanje direkcije za vode nedopustno, saj ne odgovarja na naša pisanja, svojih nalog ne izvaja v skladu z materialno zakonodajo oz. v skladu z zakonom o upravnem postopku. Težko je razumeti, da v desetih mesecih ni mogoče spisati pogojev, kar posledično pomeni, da sta se zaradi tega ustavila projektiranje in načrtovana gradnja prepotrebne obvoznice, ki bi po napovedih lahko stekla že naslednjo jesen,« so takrat zapisali.

Kot kaže, je njihovo pisanje ministru obrodilo sadove, saj so bili pretekli ponedeljek povabljeni na delovni sestanek v Ljubljano, ki ga je vodil državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc, prisoten je bil tudi direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar, ki je, kot pravi župan, obljubil, da bodo projektne pogoje izdali januarja naslednje leto.

Pojasnil je tudi, zakaj tako dolgo čakajo nanje. Kot dodaja Skerbiš, so bile potrebne dodatne študije o poplavnosti celotnega območja. »Namreč ni bila dovolj samo študija poplavnosti reke Mirne, temveč je bila potrebna tudi študija poplavnosti vseh vodotokov, ki se stekajo vanjo.« Obvoznico želijo namreč umestiti v prostor tako, da pozneje ne bo težav. Če bo direkcija držala obljubo, bi projektant do poletja lahko končal delo, so prepričani na občini. Po strokovnem pregledu izdelane dokumentacije in izdelavi projekta za izvedbo bodo sledili preostali postopki, med drugim bodo na terenu lahko začeli odkup potrebnih zemljišč, približno 30 odst. jih je namreč še v zasebni lasti. »Če ne bo večjih zapletov, bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili že spomladi 2020, nato bo sledila izbira izvajalca, ki bi dela lahko začel jeseni ali najpozneje na začetku leta 2021, končal pa leto pozneje,« o časovnem načrtu pravi Skerbiš, ki je prepričan, da bodo v tem mandatu dobili obvoznico.

Na Mirni so sicer že pred leti začeli aktivnosti o prestavitvi državne ceste R1, ki povezuje Sevnico in Trebnje. Leta 2016 so sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, projekt pa je uvrščen tudi v državni načrt razvojnih programov. Že na začetku so se z državo dogovorili, da bo zaradi hitrejše izvedbe pripravo večine dokumentacije prevzela Mirna. V

rednost naložbe brez odkupa zemljišč je ocenjena na približno 4,4 milijona evrov z DDV. Kot poudarja Skerbiš, bo obvoznica, ki bo dolga 1.750 metrov, od tega bo večji del potekal po ozemlju mirnske, približno 450 metrov pa po sosednji šentrupertski občini, pomembno razbremenila eno najbolj ozkih grl – kamniti mirnski most, velika pridobitev bo tudi za razvoj gospodarstva na desnem bregu Mirne, najbolj pa si bodo verjetno oddahnili v središču kraja.

Članek je bil objavljen 13. decembra 2018, v 50. številki Dolenjskega lista.

R. N.