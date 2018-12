Pogrešajo mladoletno Smerando Strojan iz Ljubljane

29.12.2018 | 09:00

FOTO: Policija

Novo mesto - S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da svojci pogrešajo mladoletno Smerando Strojan iz Ljubljane. Pogrešano so nazadnje opazili v četrtek okoli 19. ure v okolici doma. Smeranda ima črne lase, oblečena naj bi bila v pisano-vojaške pajkice in modro jakno, obuta pa v roza copate znamke Nike.

Ljubljanski policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, policijsko postajo Ljubljana Šiška ali pa pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.

R. N.