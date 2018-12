Z novim letom bodo plastične vrečke plačljive

29.12.2018 | 10:00

Nosilne vrečke bodo od prvega januarja plačljive, le zelo lahko bodo lahko ostale brezplačne. (Foto: ilustrativna fotografija, R. N.)

Novo mesto - Od prvega januarja dalje bodo vse plastične nosilne vrečke obvezno plačljive, obvešča Ministrstvo za okolje in prostor. Izjema od tega pravila bo veljala le za zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so potrošnikom na voljo za nepredpakirana sveža živila. Ne gre torej za prepoved same prodaje, ampak za prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, poudarjajo na ministrstvu.

»V evropski direktivi je določeno, da od 1. januarja 2019 dalje plastične nosilne vrečke potrošnikom ne smejo biti več na voljo brezplačno. Vsaka država članica EU pa se lahko odloči, da bo od te prepovedi izvzela zelo lahke plastične nosilne vrečke (z debelino stene 14 mikronov ali manj), ki so na voljo potrošnikom kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila. Skupaj morata biti izpolnjena oba pogoja (debelina stene in namen uporabe), sicer mora distributer plastično nosilno vrečko potrošniku zaračunati,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Vsak distributer se sam odloči, ali bo ohranil brezplačne lahke plastične nosilne vrečke, ki so njegovim potrošnikom na voljo za sveža nepredpakirana živila. V uredbi namreč ni zahteve, da morajo biti takšne vrečke brezplačne, uredba to zgolj dopušča.

Slovenija podpira predlog direktive kot pomemben instrument za zmanjšanje količine odpadkov iz plastike v okolju, zlasti v morskem in drugem vodnem okolju, poudarjajo na ministrstvu. Po njihovem mnenju bo bo v širšem okviru prehoda na krožno gospodarstvo predlog direktive pripomogel k inovativnim rešitvam za nove poslovne modele ter alternativne proizvode za enkratno in večkratno uporabo.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je poudaril, da Slovenija podpira 9'-odstotni cilj za ločeno zbiranje plastenk do leta 2025 in določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca z namenom spodbuditi skrb za celoten življenjski krog izdelkov na stroškovno učinkovit način. »Hkrati je minister Leben opozoril, da bo Slovenija v primeru prodaje lahkih nosilnih plastičnih vrečk zavzela bolj ambiciozno držo od Evropskega parlamenta in Sveta EU ter strmela k temu, da se v letu 2019 ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk,« so še sporočili z okoljskega ministrstva .

R. N.