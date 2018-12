Božični koncert z dobrodelno noto

29.12.2018 | 11:00

Ansambel Boršt je nastopil kot zadnji.

Na koncert je prišlo kar precej ljudi.

Predstavili so se tudi člani mešanega pevskega zbora Dvor.

Dvor - Kulturno društvo Dvor že vrsto let prireja božično-novoletni koncert, ki pa je imel letos tudi dobrodelno noto. »Zaradi dogodkov, ki so se zgodili v zadnjem tednu novembra, ko so mladoletni otroci v dveh družinah iz našega okoliša ostali brez enega od staršev, ena je izgubila očeta, druga pa mamico, smo se odločili, da jim pomagamo in vsaj nekoliko izboljšamo skromne razmere,« je dejala predsednica društva Vesna Može.

Povezali so se z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto, vabilu za nastop na koncertu pa so se odzvali številni lokalni glasbeniki. S prostovoljnimi prispevki so za družini zbrali nekaj več kot tri tisoč evrov. »Mislim, da je bil naš namen dosežen. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem, ki so pomagali pri pripravi koncerta in dobrim ljudem, ki so pomagali, da bosta družini lepše živeli,« je dodala Možetova.

V telovadnici podružnične šole na Dvoru so nastopili številni domači glasbeniki. Najprej se je predstavil otroški pevski zbor Dvor, ki ga vodi Tjaša Primc, nato so na oder stopile starejše punce otroškega pevskega zbora. Svoj razkošen glasbeni talent sta pokazala tudi Blaž Koncilja in Ana Može, ki je zapela pesem Let it snow, za njima pa so na oder prišli člani mešanega pevskega zbora Dvor. Sledil je nastop Renate Novak, piko na i izjemnemu večeru pa je dal ansambel Boršt, za katerim je izjemno uspešno leto, saj je prejel številne nagrade po različnih festivalih po Sloveniji. Med drugim so zapeli tudi pesem Tja čez suhokranjske griče, ki jo je napisal Franc Može z Dvora.

Program koncerta, ki se ga je udeležil tudi žužemberški župan Jože Papež, sta smiselno in duhovito povezovala Dijana Pečjak in Matej Kocjančič.

Besedilo in fotografije: R. N.

