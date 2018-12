Poglabljajo strugo Bistrice, da ne bo več poplavljala

29.12.2018 | 12:00

Šentrupert - Občina Šentrupert je pred dnevi na svoji spletni strani objavila novico o cestni zapori na Poštajah zaradi sanacije mostu čez potok Bistrico. Kot so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor, bo izbrani izvajalec uredili strugo Bistrice na odseku med kulturnim domom in mostom za Poštaje.

»Bistrica je bila v preteklosti regulirana, razen na tem odseku. Predvidena je vzpostavitev pretočnega profila enake prevodnosti, kot je na dol in gorvodnem odseku. S predvidenimi deli se bo prevodnost Bistrice na tem odseku povečala in s tem zmanjšala poplavna ogroženost območja. Dela vključujejo poglobitev dna, povečanje pretočnega profila in zavarovanje struge pred erozijo. Zaradi poglabljanja dna je bilo treba sanirati opornike starega kamnitega mostu,« so pojasnili na ministrstvu.

Popolna zapora mostu bo predvidoma trajala do 7. januarja, rok za dokončanje del pa je sredina maja, so še dodali.

Besedilo in fotografije: R. N.

