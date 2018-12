Zagorel odpadni material, avtomobil in živa meja; trčili osebni vozili

29.12.2018 | 18:25

Ob 10.36 je zagorelo v naravi v bližini naselja Bitnja vas, občina Mokronog-Trebelno. Gasilci PGD Štatenberk so požarišče odpadnega materiala v velikosti okoli deset kvadratnih metrov pogasili, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo vozilo in živa meja

Ob 14.12 je na avtocesti Drnovo – Čatež ob Savi, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili vozilo in odklopili plinsko napeljavo v vozilu. Vozilo je uničeno, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 17.03 je na Raki, občina Krško, je zagorela tudi živa meja. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domačini. Gasilci PGE Krško in PGD Raka so zavarovali kraj in pregledali okolico.

Trčili osebni vozili

Ob 15.02 je v Zidanem Mostu, občina Trebnje, prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, odklopili akumulatorje, z absorbentom posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

