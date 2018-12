Zimska pravljica

30.12.2018 | 08:00

V Zimski pravljici so zaplesale najmlajše plesalke.

Metlika - Plesno društvo Krokar iz Metlike je včeraj zvečer že osmo leto zapored pripravilo v tukajšnjem polnem kulturnem domu Zimsko pravljico. Prisrčni otroški plesni predstavi so tokrat dali naslov Moj oder je igrišče. Predstavo so plesalke popestrile z nastopi prijateljev, ki so jih povabile v goste.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

