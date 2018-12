Lažna prijava o požaru

30.12.2018 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 20.30 je prišlo obvestilo, da v naselju Brezje v Novem mestu gori bivalna baraka. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so na kraju ugotovili, da gre za lažno prijavo. Na kraju so bili tudi policisti.

Štirje klici

Regijski operativci so za nujno medicinsko pomoč posredovali 4 klice. Prejeli so eno obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili lovce higienike.

