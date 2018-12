Kdo bo sedel v odborih občine Škocjan prihodnji mandat?

30.12.2018 | 09:10

Martina Kralj (prva z leve) je predsednica KVIAZ-a v novem mandatu.

Škocjan - »Mislim, da so odbori dobro zastavljeni - sledili smo strokovnosti ter prispelim predlogom političnih strank in neodvisnih list ter zagotovili enakomerno razporeditev kandidatov. Je pa res, da je stalnih delovnih teles občinskega sveta manj, le pet,« je na prvi redni seji novoustanovljenega občinskega sveta občine Škocjan povedala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Martina Kralj. Komisijo še sestavljajo: Martina Božič, Slavko Pungeršič, Matej Krnc in Robert Janežič.

In kdo bo odločal v organih občine in delovnih telesih občinskega sveta za mandat od leta 2018-2022? Nadzorni odbor občine bo vodil Slavko Pungerišč, člani so: Martina Kralj, Rudi Janežič, Martina Božič in Danica Peterlin; Odboru za okolje in prostor bo predsedoval Alojz Hočevar, člani so: Vinko Gradišar, Matej Krnc, Jože Zorko in Klemen Mlakar; Odbor za gospodarske dejavnosti bo vodil Milan Markelc, člani so: Franci Matko, Robi Janežič, Silvo Vene in Franci Rupar; predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti je postal Slavko Pungeršič, člani so: Jožica Lindič, Franci Matko, Vida Gros in Sonja Povše Krmc; Statutarno-pravno komisijo bo vodila Martina Kralj, člani so: Franci Kocjan, Klemen Mlakar, Milan Markelc in Alojz Hočevar; v Nadzornem odboru občine bodo sedeli predsednica Mateja Žibert Kos ter člani: Franci Smrekar, Marko Mlakar, Tanja Šraj in Urška Osredkar; uredniški odbor občinskega glasila Naši koraki bodo sestavljali predsednik Ciril Miklavčič ter člani Davorin Lavrič, Martina Božič in Uršula Bevec.

Franci Kocjan (prvi z leve)

Na predlagano sestavo odborov je imel pripombe le Franci Kocjan (SLS), ki je na nedavnih lokalnih volitvah neuspešno kandidiral za župana. Ugotovil je, da ni predlagan prav v noben odbor, čeprav ga je stranka SLS predlagala v Odbor za javne finance in Odbor za gospodarske dejavnosti. Kot je razbrati iz prvega dela članka, mu je uspelo priti v eno komisijo, več o dogajanju pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj