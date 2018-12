Navadni piškoti na strojček Alenke Avsec so zakon!

30.12.2018 | 13:00

Alenka Avsec, predsednica DPŽ Šmarjeta, pri peki piškotov na strojček.

Šmarješke Toplice - Lepo je, če za praznične dni v kuhinji zadiši po domačih sladkih dobrotah, pa naj bodo to piškoti, kruh, pita, potica ali kaj drugega. A zakaj bi morali vedno pripravljati peciva z nekimi nadevi, kremami ipd., ki so zamudna, pa še preveč kalorij imajo? Zakaj ne bi spekli čisto navadnih domačih piškotov, takih na strojček, kot smo jim vedno rekli?

Tako pravi tudi Alenka Avsec, predsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta, ki nas je povabila na svoj dom v Šmarješke Toplice. Tam skoraj ni dneva, zlasti v tem prazničnem decembrskem času ne, da ne bi kaj dišalo iz pečice, saj Alenka rada kuha in peče. Ob našem obisku je bila miza polna dobrot, ki so jih članice društva k njej prinašale za bližajoči se Miklavžev sejem, ko so na svoji stojnici ponujale od najrazličnejših domačih piškotov do rogljičkov, domačih rezancev, mlincev itd.

Piškoti so v pekaču.

A z Alenko sva se najprej lotili piškotov na strojček, ki jih zelo rada pripravlja. »So hitri, enostavni in dobri. In zanimivo je, da na raznih prireditvah in stojnicah najbolje gredo v promet, poleg medenjakov,« pove Alenka in pripomni, da jih vedno naredi z domačo svinjsko belo mastjo, kot so to počele naše mame in babice, in ne z maslom. Zato so zelo dobrega okusa in krhki.

Kar svinjska mast

Recept je enostaven. V posodi zmešaš kilogram moke - iz manjše količine se že ne izplača delati, pripomni Alenka - vanjo zamešaš dva pecilna praška in en vanili sladkor, šest jajc, 30 dekagramov svinjske masti, ter 34 dekagramov sladkorja. Sama doda še malce kurkume, začimbe, ki je zelo zdrava, zaradi nje pa so piškoti še bolj rumene barve. A s tem ne gre pretiravati.

Dobro je, če testo malce počiva, da se sladkor stopi. Nato pride na vrsto strojček. Alenka pove, da ima še maminega in je star kakih trideset let, a tako dobro dela, da ga ne da za noben denar. Ima nastavke tudi za rezance, špagete ipd. Traja nekaj minut, da ga namesti na pult in že letijo iz njega dolge rumene kačice. Primerno dolge polaga na peki papir v pekač, peče pa jih v ventilacijski pečici na 180 stopinjah Celzija. Ne mine prav dolgo in že zadiši po slastnih piškotih. S prijateljico in zelo pridno članico šmarješkega društva podeželskih žensk Dragico Gotlib, ki je ravno takrat k Alenki prinesla piškote za sejem, jih skupaj okušamo ob kavici in kar ne moremo prehvaliti.

»Zlata" orehova potica

Nagrajena "zlata" potica

A Alenka, ki prihaja iz kmečke družine iz Šmarjeških Toplic, kjer sta si kasneje z možem ustvarila svoj dom, je res dobra gospodinja in zna speči še marsikaj drugega. Med drugim so njena specialiteta potice in prav letos je na decembrskem društvenem ocenjevanju potic v organizaciji Društva kmetic Šentjernej za klasično orehovo potico dosegla vseh 38 točk in prejela zlato priznanje.

Zato smo jo povprašali še za ta recept, ki se ga ne bodo ustrašile niti tiste gospodinje, ki se jim zdi potica zahteven projekt in se je zato ne lotijo pogosto. Alenka namreč izda recepturo, ki je zelo preprosta in hitra. Kvašeno testo zamesi iz 60 dekagramov moke, 25 dekagramov mehkega masa, osmih rumenjakov, štirih žlic sladkorja v prahu, malce soli, žlice ruma, dveh decilitrov toplega mleka in dveh kock kvasa. Seveda ne gre pozabiti na malce sladkorja za kvasec. Jajca in sladkor penasto umeša, nato doda vse ostalo.

Testo vzhaja le toliko časa, dokler ne pripravi nadeva. Zanj potrebuje 60 dekagramov zmletih orehov, 30 dekagramov sladkorja, štiri žlice ruma, dva decilitra kisle smetane, en vanili sladkor, naribano limonino lupinico, malce cimeta in sneg osmih beljakov. Testo razvalja na pol centimetra debelo in ga namaže z nadevom ter tesno zvije ter položi v model, ki ga je prej namazala z maslom. Potico predre do tal z leseno paličico, potico premaže z mešanico kisle smetane in vode, ter položi v ogreto pečico na le 50 stopinj Celzija za pol ure. Tu testo še shaja, nato temperaturo zviša na 180 stopinj Celzija. Preden pečeno zvrne iz modela, seveda malce počaka.

Alenkina potica je res hitro pripravljena, a zelo dobra - vlažna, rumena, dišeča, na prvi pogled izgleda kot rolada. »Rada jo pripravljam, ker zanjo porabiš le dve uri,« pove, vesela, da je prejela zlato priznanje.

Kruh za terme

Peka kruha (od leve proti desni): Franc in Marija Mravinec, Alenka Avsec in Franc Štimpfel.

A Alenka, ki jo odlikuje delavnost od mladih nog in še zdaj, ko je že upokojenka, vedno zgodaj vstane, da vse opravi, kar si zada, peče tudi odličen kruh.

Pa ne le za družino ali društvo, ampak še za Terme Šmarješke Toplice. Skupaj s partnerjem Francem Štimpflom, s katerim prijateljuje, potem ko je pred nekaj leti postala vdova, ter še z Marijo in Francem Mravincem namreč že dobro leto dvakrat mesečno zamesijo in spečejo kruh za hotelske goste. Peke se lotijo pri Mravinčevih na vikendu na Koglem, kjer zunaj v krušni peči na drva zvečer do 22. ure spečejo 17 hlebčkov pet vrst kruha: od belega do ajdovega, koruznega, črnega, pisanega. »Do jutra se lepo ohladi in za zajtrk ga lepo režemo pred gosti, ki so navdušeni,« pove Alenka.

Doda še, da vsako testo, za katero običajno kupuje moko v domačem mlinu Košak, gnete na roke, ne na strojček, kot mnoge današnje gospodinje. »Zdi se mi pomembno, da ga občutim, da mu dam energijo in ljubezen,« meni.

Društvo pogreša kuhinjo

Alenka s prijateljico iz društva Dragico Gotlib.

Društvo podeželskih žensk Šmarjeta, ki šteje 78 članic, Alenka vodi dve leti. V svojih vrstah pogrešajo tudi moške, pa več mlajših gospodinj, zato dobrodošli. Prostore za srečanja, sestanke in izobraževanja imajo v občinski stavbi, bi si pa želele skupno kuhinjo, kot jo ima sorodno belocerkovško društvo v Hiši žive dediščine (HŽD). »Zdaj za vse prireditve in sejme vsaka članica peče doma v svoji kuhinji. Bilo bi super, če bi to počele skupaj, bolj bi se povezale, a vemo, da nam to občina ne bo mogla omogočiti. Bi pa se lahko morda kako dogovorili in si delili kuhinjo v HŽD, saj s tamkajšnjim društvom dobro sodelujemo,« pove Alenka Avsec.

Pecivo pečejo za vse, kdor jih prosi in povabi: za občinske, kulturne in šolske prireditve, za vinogradnike, gasilce, itd. Letos so se zelo odrezale pri pogostitvi za novo mašo. Sodelujejo tudi na raznih sejmih, članice pa se udeležujejo tekmovanj v peki kruha, potic, šarkljev idr. v sosednjih občinah. Pred kratkim so članice v Šmarjeti - poleg Alenke so najbolj dejavne še Mari Brinovec, Ivanka Jeglič, Dragica Goltlib in Jožica Pepel - same pripravile razstavo potic, ki je bila zelo obiskana. V adventu so v župnišču znova izdelovale venčke in jih ponudile zainteresiranim po maši in na Miklavževi stojnici. Članice društva se rade tudi izobražujejo, gredo na kak izlet ali piknik, saj je na podeželju še kako pomembno tudi druženje.

Alenka ima res dosti dela, a z dobro voljo in z razumevanjem in pomočjo partnerja Franca, ki se tudi dobro znajde v kuhinji, je vse lažje. Sicer pa je Alenka v tem duhu vzgojila tudi svoja otroka - sin, ki živi na Primorskem, je celo kuhar, hčerka pa tudi rada peče peciva in kuha.

PIŠKOTI NA STROJČEK

1 kg moke TIP 400

2 pecilna praška

1 vanili sladkor

30 dag svinjske bele masti

34 dag sladkorja

Članek je bil objavljen v decembrski Živi 20. decembra 2018.

Besedilo in fotografije: Lidija Markelj

