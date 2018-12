Danes visoka onesnaženost zraka z delci PM10 tudi v Novem mestu

30.12.2018 | 11:10

Za danes ARSO napoveduje hudo onesnaženost zraka z delci PM 10 v Novem mestu, kar je povezano tudi s kurjenjem. (Foto: L. M.)

Ljubljana - Na Agenciji RS za okolje (Arso) danes pričakujejo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Ljubljani in Novem mestu. Drugod bo zmerna ali nizka. Tudi na silvestrovo pričakujejo zmerno onesnaženost v Novem mestu.

Na onesnaženost bo vplivala tudi uporaba pirotehničnih izdelkov. Ognjemeti ob prazničnih dneh pričarajo posebno vzdušje, vendar obenem povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje, so opozorili na Arsu. Ob tem so uporabnike ognjemetov, pirotehnike in kresničk pozvali, naj se odpovedo tem sredstvom in pripomorejo h kakovosti zraka.

Kot kažejo meritve kakovosti zraka, koncentracije delcev v ozračju na prehodu v novo leto presežejo dovoljeno dnevno mejo onesnaženosti za delce z velikostmi pod deset mikrometrov PM10 oz. 50 mikrogramov na kubični meter, ki jo določa zakonodaja.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka občanom in podjetjem priporočajo, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in da ne kurijo na prostem.

Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati priporočila tudi na takšnih območjih.

Onesnaženost zraka se tekom dneva spreminja, zato se ravni delcev v posameznih obdobjih lahko razlikujejo od napovedanih povprečnih dnevnih koncentracij. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 mikrogramov na kubični meter. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti, so še pojasnili.

L. M.