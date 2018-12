V Brezjah zgorela lesena bivalna baraka

30.12.2018 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 13.03 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela bivalna lesena baraka velikosti 8 krat 10 metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Ogenj je leseno stavbo popolnoma uničil. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Z avtom v potok

Danes ob 14.36 je na lokalni cesti med Malo vasjo in Št. Jurijem v občini Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok. Gasilci PGD Grosuplje in Št. Jurij ter GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, izvlekli poškodovano vozilo iz potoka in nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Ti so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

L. M.